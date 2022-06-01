Цілу колекцію заборонених предметів та речовин чоловік приховав у машині

Прикордонники Львівського загону виявили у 39-річного мешканця Київщини, який намагався виїхати до Польщі, наркотики, зброю з набоями, колекцію антикваріату, а також заборонену радянську символіку. Його затримали і передали працівникам СБУ.

Чоловік прибув у пункт пропуску «Шегині» ввечері 31 травня на автомобілі Hyundai. Під час перевірки прикордонники та митники виявили в машині мисливську рушницю та пістолет.

«У багажному відділенні між заднім сидінням водія та газовим обладнанням, а також під обшивкою автомобіля, виявили: затворну раму зі стволом та прицілом, патрони з гумовою кулею, світло-шумової дії та для спортивної стрільби, 11 ножів, багнетів та шабель, бортовий авіаційний годинник та авіаційний варіометр», – повідомили у ДПСУ.

Крім зброї, оглядова група знайшла 600 монет, серед яких російські ювілейні монети, викарбувані з нагоди анексії АР Крим з антиукраїнською пропагандою, 1500 поштових марок, 150 банкнот, 200 нагрудних знаків, медалей та відзнак, дев’ять годинників, старовинну ікону, посвідчення, георгіївські стрічки та іншу символіку СРСР.

«Враховуючи знервовану поведінку чоловіка та нечітку мову, прийнято рішення залучити до огляду собаку, натреновану на пошук наркотичних речовин. У конструктивних особливостях авто виявлено речовину сіро-зеленого кольору рослинного походження, попередньо марихуану», – додали у прикордонслужбі.

Про цілий набір заборонених речовин і предметів повідомили у поліцію та СБУ. Усі знахідки та автомобіль вилучили. Чоловік відповідатиме за ст. 201 ККУ (контрабанда) та ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).