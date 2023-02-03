Чоловік намагався перевезти через кордон зброю, наркотики та радянську символіку

Мостиський районний суд Львівщини оштрафував на 500 тис. грн та конфіскував автомобіль українця, який намагався перевезти через кордон зброю, наркотики та радянську символіку.

Як вказано у вироку суду, наприкінці травня 2022 року Андрій Ольховськийїхав власним авто Hyundai Sonata за кордон, щоб отримати волонтерську допомогу для військових ЗСУ. Він приховав від митного контролю у пункті пропуску «Шегині» обріз спортивної дрібнокаліберної гвинтівки моделі «ТОЗ-7а» із затвором, 150 патронів, шашку, кинджал, три багнет-ножі та бойовий ніж, а також два пакетики з канабісом.

Також у Андрія Ольховського виявили газовий пістолет з набоями, мисливську гладкоствольну рушницю, ножі, монети, марки, ікону та паперові радянські гроші. Прикордонники інформували, що оглядова група знайшла у чоловіка 600 монет, серед яких російські ювілейні монети, викарбувані з нагоди анексії АР Крим з антиукраїнською пропагандою, 1500 поштових марок, 150 банкнот, 200 нагрудних знаків, медалей та відзнак, дев’ять годинників, старовинну ікону, георгіївські стрічки та іншу символіку СРСР.

Андрій Ольховський уклав угоду про визнання вини з прокурором. Його судили за кількома статтями кримінального кодексу, зокрема контрабанда, незаконне поводження зі зброєю, контрабанду наркотичних засобів.

Справу розглядав суддя Юрій Білоус. Він затвердив угоду про визнання винуватості між Андрієм Ольховським та прокурором. Суддя оштрафував Ольховського на 500 тис. грн, а також вилучив автомобіль Hyundai Sonata в дохід держави. Також він має сплатити 130 тис. грн процесуальних витрат, які пов'язані з залученням експертів.