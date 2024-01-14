На українсько-польському кордоні затримали громадянина Латвії, який хотів вивети з України антикварний фарфоровий посуд «М.С. Кузнецов». Фабрика була однією з найбільших фарфорових підприємств колишньої Російської імперії, а її продукція й досі залишається популярною в середовищі колекціонерів.

Як повідомили у прес-службі Львівської митниці, 13 січня в пункт пропуску «Краковець – Корчова» приїхав автомобіль Opel Vivaro, за кермом якого був 43-річний громадянин Латвії. Він їхав до Польщі, повертаючись із приватної поїздки в Україну. Для проходження митного контролю він обрав смугу «зелений коридор» і повідомив митникам, що не перевозить товарів, які підпадають під декларування та оподаткування.

Однак під час огляду його автов багажнику митники виявили 38 посудин із фаянсу та фарфору, позначених на звороті фірмовим гербом і написом «М.С. Кузнецов». За попередніми даними, ці горнятка, тарілки та інші вироби можуть становити антикварну цінність. Щоб підтвердити це, посуд вилучили і передали на експертизу.

Фото митниці

За цим фактом митники склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 471 (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони щодо вивезення за межі митної території України) МКУ.

Фарфор і фаянс Кузнєцова – це загальна назва продукції, виготовленої у ХІХ та на початку ХХ століття на фабриці Матвєя Кузнєцова в Російській імперії. У 1922 році підприємство націоналізували та перереєстрували з колишньої Московської губернії до Латвії, де почали замість посуду почали розвивати силікатну промисловість. Самих засновників фабрики радянська влада репресувала як диверсантів.

Екземпляри посуду з цієї фабрики донині залишаються популярними в середовищі колекціонерів.