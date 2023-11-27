Митники тимчасово вилучили старожитності

На Буковині за кордон намагалися вивезти старовинні книги та ікону. Двоє чоловіків через «зелений коридор» спробували перевезти 100 книг, виданих в ХVIII-XIX століттях. Також серед друкованих видань митники знайшли старовинну ікону.

Незадекларований цінний вантаж виявили на території прикордонного пропускного пункту «Дяківці – Раковець». На територію митного посту в’їхав автомобіль, в якому перебувало двоє громадян України. Чоловіки розповіли, що їдуть з України до Румунії в приватних справах.

«Вказані громадяни для проходження митного контролю обрали смугу “зеленого коридору”, чим заявили про те, що переміщувані ними через митний кордон товари не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами. Однак, під час митного контролю в автомобілі правоохоронці виявили цінний вантаж», – повідомили в Чернівецькій митниці.

Зокрема було виявлено 100 старовинних книг та одну ікону. Такі речі згідно з українським законодавством слід обов’язково декларувати та мати супроводжуючі документи та дозволи від Мінкульту України. Однак чоловіки жодних дозвільних документів на право переміщення через державний кордон не мали.

Митники Буковини відкрили справу про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Не задекларовані книги та ікону тимчасово вилучили. Предмети старожитностей відправили на проведення спеціальної експертизи, яка визначить їх вік та культурну цінність. Якщо власники книг та ікони нададуть документи, що посвідчують право власності на ці предмети, то після сплати штрафів, їх повернуть господарям.