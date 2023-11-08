Вартість сміттєвозів становила понад 1 млн 800 тис. грн

На Буковину із-за кордону намагалися незаконно ввезти два розібраних на запчастини сміттєвоза. Вантажівку з великогабаритним товаром зупинили на пропускному пункті прикордонник, а під час перевірки з’ясувалося, що на фурі завантажені спецмашини. В митних деклараціях власники зазначили неправдиву інформацію.

Чернівецькі митники викрили оборудку з неправомірним ввезенням в Україну сміттєвозів вартістю понад 1 млн 800 тис. гривень. На територію прикордонно-пропускного пункту «Порубне-Сірет» з Румунії прибув вантажний автомобіль з причепом. Водії подали митну декларацію і супровідні документи, в яких було написано, що вони переміщують «машинокомплект сміттєвозного обладнання» у кількості 2 штуки. Вага заявленого вантажу складала майже 11 тонн, а вартість – 33 400 євро.

«Під час огляду митники виявили оригінальні товаросупровідні документи на зазначений товар. В них суттєво відрізнялися дані щодо вартості і ваги товару. За фактом подання митному органу документів, що містять неправдиві дані у відношенні посадової особи підприємства-відправника складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України», – повідомили в Державній митній службі в середу, 8 листопада.

Два розібраних сміттєвози вартістю 1 812 096 гривень митники тимчасово конфіскували. Санкція інкримінованої статті підприємцю передбачає штраф в розмірі 100% вартості товару з його конфіскацією.