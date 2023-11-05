Для в’їзду в Україну водій Mercedes-Benz обрав «зелений коридор» і запевняв, що окрім особистих речей, інших товарів не везе

У неділю, 5 листопада, на митному посту «Астей» закарпатські митники викрили іноземця, 26-річного громадянин Молдови, який намагався перевезти через українсько-угорський кордон імпортний товар без декларування та оподаткування. Про це повідомили у Закарпатській митниці.

Для в’їзду в Україну водій Mercedes-Benz обрав «зелений коридор» і запевняв, що окрім особистих речей, інших товарів не везе. Однак інспектори-пошуківці виявили у багажнику брендові парфуми, різні дороговартісні матеріали для стоматології та елітні алкогольні напої. Їхня загальна вартість значно перевищує дозволену суму для ввезення товару через «зелений коридор» на одну особу, а це – до 500 євро та до 50 кг.

Партія імпортного товару лежала у дорожніх сумках серед іншого багажу. 26-річний громадянин Молдови сказав, що виявлена незадекларована продукція є його власністю. Серед товару: 42 упаковки парфумів відомої торгової марки Dolce & Gabbana, понад 50 одиниць різних матеріалів, що використовуються у стоматології – матрична система, фотополімерний матеріал, гіпергідрофільний силікон, набір для стоматологічних інструментів, периферійний віск, цементна рідина, набір цементної рідини тощо (німецького, японського та італійського виробництва), а також 26 літрів елітного алкоголю: бренді, віскі та вино (італійського, шотландського та французького виробництва).

На 26-річного громадянина Молдови склали одразу два протоколи (за ч.2 та ч.3 статті 471 Митного кодексу України). Наразі імпортний товар вилучили, його остаточну вартість визначить спеціаліст-експерт. Одну справу розглядатиме Закарпатська митниця, іншу – суд. За недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, порушнику загрожує штраф та конфіскація предметів правопорушення.