Мікроавтобусом Peugeot Boxer жінка перевозила контрабандні товари

У пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею митники видучили в 44-річної водійки мікроавтобуса контрабандну техніку Apple та шкурки песця на суму 500 тис. грн.

Як розповіли у п’ятницю, 3 листопада, у Львівській митниці, 44-річна мешканка Яворова поверталася з Польщі мікроавтобусом Peugeot Boxer через пункт пропуску «Шегині-Медика». Під час проходження митного контролю жінка вказала у декларації, що переміщує два дивани, автозапчастини і продукти харчування.

Однак під час поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили приховані товари. У конструктивних порожнинах вантажного відсіку були заховані чотири MacBook Air 15 та чотири смарт-годинники Apple Watch, а в спеціально підготовленій ніші, не передбаченій конструкцією авто – ноутбук і 30 зарядних пристроїв Apple. У диванах під оббивкою водійка перевозила 25 необроблених шкурок песця.

Водійка перевозила контрабандний товар у спеціально облаштованих схованках (фото митниці)

На неї склали протокол за порушення митних правил (ч.1 ст. 483 МКУ). Водійці загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів та конфіскація цих товарів та авто.

Мікроавтобус, техніку та хутро, орієнтовною вартістю 500 тис. гривень, вилучили. Справа буде розглядатися в суді.