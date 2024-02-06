Суд конфіскував мікроавтобус Peugeot Boxer за контрабанду техніки Apple та 25 шкур песця

Галицький районний суд Львова конфіскував у мешканки Яворова Оксани Б. мікроавтобус Peugeot Boxer за контрабанду техніки Apple та 25 шкур песця. Суд також конфіскував у жінки і саму контрабанду та зобов’язав сплатити 192 тис. грн штрафу. Вилучену техніку Apple мають передати військовим.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, Оксана Б. на початку листопада 2023 року їхала мікроавтобусом Peugeot Boxer в Україну через пункт пропуску у Шегинях, що на кордоні з Польщею. Жінка задекларувала два дивани, сім автозапчастин та продукти. Однак митники виявили у конструктивних порожнинах авто, за обшивкою та у задекларованих жінкою диванах техніку Apple (п’ять ноутбуків, чотири годинники та 30 зарядок) та 25 шкурок песця.

Львівська митниця повідомляла, що товар перевозила 44-річна мешканка Яворова. У матеріалах справи вказано, що Оксана Б. у письмовому поясненні підтвердила, що сама заховала виявлений товар у мікроавтобусі. Адвокат жінки клопотав про закриття справи та вважав, що у діях його клієнтки немає складу правопорушення.

Справу розглянув суддя Олег Юрків, який дослідив усі надані матеріали та визнав Оксану Б. винною у перевезенні товарів з приховуванням від митного контролю. У неї конфіскували бус Peugeot Boxer та контрабандні товари, а також суд призначив Оксані Б. 192 тис. грн штрафу. Техніку Apple, за рішенням суду, мають передати одній з військових частин. На постанову ще може бути подана апеляція.