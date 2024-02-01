Товар вилучено, його орієнтована вартість складає 20 млн грн

На українсько-польському кордонні прикордонники з митниками виявили велику партію незадекларованого товару вартістю близько 20 млн грн. Йдеться про брендовий одяг, який ввозили під виглядом вживаного.

Як повідомили прикордонники у четвер, 1 лютого, 65-річний мешканець столиці їхав з Польщі в Україну вантажним автомобілем Iveco через пункт пропуску Краківець – Корчова. Під час проходження контролю водій повідомив, що переміщує вживаний одяг.

Автомобіль скерували на додаткову перевірку і під час огляду прикордонники спільно з митниками виявили 14,6 тис. кг нового одягу та взуття відомих брендів. Судячи з фото прикордонників, серед конфіскованих речей були такі бренди, як Tommy Hilfiger, DeFacto та Ozark Trail. За цим фактом працівниками митниці складено протокол. Товар вилучено, його орієнтована вартість складає 20 млн грн.