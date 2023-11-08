Стародруки виявили у багажі чоловіка, який їхав в Польщу

У пункті пропуску на кордоні з Польщею волинські митники виявили у чоловіка 15 стародруків 1866-1901 років. Чоловік не задекларував книги, хоча повинен був це зробити. За це йому загрожує 5,1 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба Волинської митниці, стародруки виявили у багажу чоловіка, який виїжджав вночі 8 листопада «зеленим коридором» через митний пост «Устилуг».

«Книги мають ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності, а дії чоловіка – ознаки правопорушення, передбаченого у частині 3 статті 471 Митного кодексу», – йдеться у повідомленні.

Судячи з фото, опублікованих митницею, більшість книг – з російських видавництв, зокрема, із Санкт-Петербурга. Але є й книги, видані наприкінці ХІХ століття у Києві та Полтаві.

Митники передадуть стародруки на експертизу, аби встановити ступінь цінності кожного примірника та загальну вартість підбірки. Щодо чоловіка склали протокол про порушення митних правил. Йому загрожує 5,1 тис. грн штрафу з конфіскацією книг.