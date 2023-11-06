В двох вантажівках митники виявили 565 пар взуття

На Буковині намагалися ввезти взуття та інший товар під виглядом гуманітарної допомоги на суму понад 1 млн 700 тис. гривень. На прикордонно-пропускному пункті прикордонники та митники зупинили два вантажні автомобілі, які за поданими деклараціями перевозили благодійну допомогу. Під час перевірки правоохоронці виявили чимало нового взуття різних фірм, зубні щітки, захисні окуляри та радіатори опалення.

На прикордонно-пропускному пункті «Порубне-Сірет» митники виявили два вантажні автомобілі. Водії транспортних засобів на перевірку подали декларації, згідно з якими переміщували гуманітарну допомогу. Товари мали б бути доставлені на адреси благодійних фондів Буковини в Чернівцях.

Під час огляду автомобілів митники спільно з прикордонниками виявили в одному з них 411 пар взуття різних марок, зубні щітки, щітки для взуття, окуляри захисні та радіатори опалення. В іншому транспортному засобі митники знайшли незадеклароване взуття в кількості 154 пари.

«В деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, і які були надані митникам, виявлені товари не були вказані. Власники, що намагалися перевезти взуття та ніші речі, намагалися приховати від митного контролю товари. Також особи подали в деклараціях неправдиві дані щодо найменування товарів та отримувача гуманітарної допомоги», – повідомили в Чернівецькій митниці.

Загалом буковинці намагалися перевезти товару під виглядом благодійної допомоги, загальною вартістю понад 1 млн 700 тис. гривень.

Чернівецькі митники відкрили три справи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар правоохоронці тимчасово вилучили. Порушникам митного контролю загрожує штраф в розмірі 100 відсотків вартості товарів, а саме 1 млн 716 тис. гривень.