У Сумах двоє правоохоронців отримали гуманітарну допомогу нібито для військових, однак насправді продали її, тому до солдатів вона не потрапила. Тепер правоохоронців судитимуть, повідомило у вівторок, 31 жовтня, Державне бюро розслідувань.

Як йдеться в повідомленні, правоохоронці продали майже 15 тисяч пачок цигарок, отриманих як гуманітарна допомога, на суму 1 млн грн.

За інформацією ДБР, правоохоронці підробили листи від імені керівництва однієї з військових частин, із якими звернулися до представників тютюнової компанії. У листах вони просили надати цигарки, як гуманітарну допомогу для військових. У відповідь правоохоронці отримали від виробника 15 тисяч пачок цигарок на суму понад мільйон гривень. Але до військових цигарки не потрапили, оскільки чоловіки продали тютюнові вироби на місцевому ринку та через інтернет.

Двоє Правоохоронців обвинувачують у продажі товарів безоплатної допомоги, підробленні офіційного документа й використанні підробленого документа. Їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.

ДБР не зазначило, в якому саме правоохоронному органі працювали обвинувачені.