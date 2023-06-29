Компанія IC Construction разом із львівським БФ «Все для перемоги» співпрацювала із естонською благодійною організацією «Слава Україні»

Державне бюро розслідувань вилучило документи, що стосуються господарської діяльності компанії «Айсі Констракшн», що фігурує у розслідуванні про розкрадання благодійних коштів із Естонії. Керівник компанії Роман Панасюк підтвердив ZAXID.NET інформацію про вилучення документів та зазначив, що після скандалу компанія сама звернулася в ДБР із пропозицією надати ці документи.

За інформацією ZAXID.NET у п’ятницю, 23 червня, у офісі львівського ТзОВ «Айсі Констракшн», що розташований на першому поверсі житлового комплексу на вул. Стрийській, 86в, відбулись обшуки. Того ж дня керівник пов’язаного з компанією благодійного фонду «Все для перемоги» Геннадій Васьків повідомив, що фонд та партнери зібрали і передали документи про діяльність компаній правоохоронцям у межах досудового провадження. Прокоментувати, які саме документи та якого провадження у коментарі ZAXID.NET Геннадій Васьків відмовився.

«Документи від фонду та від його партнерів по гуманітарним проектам передано українським правоохоронцям в рамках досудового провадження. Партнери фонду проводять аудит своєї волонтерської діяльності», – йдеться в повідомленні. Натомість сайт та публічна сторінка фонду «Все для перемоги» у Facebook не оновлювалась із початку травня.

Директор ТзОВ «Айсі Констракшн» Роман Панасюк спершу також не коментував факт обшуків у офісі, однак за кілька днів повідомив ZAXID.NET, що 2 червня компанія розпочала аудит діяльності і сама звернулась із листом до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань із проханням перевірити документи. Офіційні результати аудиту, за його словами, будуть відомі наступного тижня.

Крім цього, він підтвердив, що 23 червня у офіс компанії прийшли співробітники ДБР, які вилучили документи, що стосуються співпраці компанії з естонським фондом MTÜ Slava Ukraini. Він стверджує, що про відкриття досудового розслідування йому нічого не відомо, а вилучення документів відбудусь за ініціативи компанії. ZAXID.NET відправив запит у ДБР, щоб підтвердити цю інформацію, однак на момент публікації відповіді не отримав. Також ZAXID.NET звернувся в Офіс генпрокурора щодо відкриття досудового розслідування

Нагадаємо, у березні в Естонії та Україні розгорівся публічний скандал. Депутатку естонського парламенту та голову благодійної організації MTÜ Slava Ukraini Йоганну-Марію Лехтме звинуватили в розтраті 1,5 млн євро, які благодійний фонд переказав львівській компанії IC Construction, що пов’язана з благодійним фондом екс-заступника мера Львова Геннадієм Васьківим та належить його родичам.

На тлі скандалу Йоганна-Марія Лехтме подала у відставку, а колишній співробітник IC Construction заявив про тиск з боку екс-колег та фабрикування щодо нього іншої кримінальної справи. Детальніше про цю справу ZAXID.NET розповідає у матеріалі «Васьків, гроші, два БФ».