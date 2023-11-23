Увесь незаконний товар вилучають разом з автомобілем

На посту «Солотвино», що на кордоні з Румунією, закарпатські митники знайшли у 33-річного водія 60 дороговартісних електронних годинників. Їх українець намагався завезти, ретельно приховавши в салоні автівки.

Як повідомили у Закарпатській митниці, повертаючись з Румунії, водій позашляховика Lexus RX обрав «зелений коридор», намагаючись уникнути прискіпливої перевірки.

«Втім інспектори скерували транспортний засіб у бокс поглибленого огляду та виявили приховані від митного контролю 60 смарт-годинників марки Garmin Fenix 7x Pro і два сенсори швидкості Garmin Speed Sensor 2. Дороговартісний товар, попередньо оцінений у 2,5 млн грн, був заздалегідь прихований у салоні порожнині заднього сидіння джипа», – інформує митниця.

Увесь незаконний товар вилучають разом з автомобілем. Його остаточну вартість визначать експерти, а справу скерують до суду.