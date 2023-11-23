Водій заповнив сигаретами і канабісом порожнини кабіни

На митному посту «Тиса», що на кордоні з Угорщиною, працівники Закарпатської митниці знайшли у перевізника сховок з сигаретами і канабісом. Ними він заповнив порожнини кабіни.

Як повідомили у Закарпатській митниці 23 листопада, тайники з сигаретами та наркотиками знайшли за допомогою сканеру, який показав, що порожнини кабіни чимось заповнені.

Виявилося, що їх спритний порушник «нашпигував» понад 2150 пачками сигарет різних марок з українським акцизом. Окрім тютюнової контрабанди було виявлено і 47 пакунків з речовиною, схожою на марихуану. Знайшли контрабандний сигаретний товар у конструктивних порожнинах підлоги водійської кабіни після зняття ковроліну та металевої покришки, виготовленої кустарним способом. А от розфасований у пакетах канабіс був ретельно прихований в нішах кабіни», – інформує митниця.

За переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю водієві загрожує штраф з конфіскацією автомобіля. Крім цього, до правоохоронних органів буде направлено повідомлення про можливе кримінальне правопорушення за ознаками контрабанди наркотичних засобів.