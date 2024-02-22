Деякі з монет були викарбуванні з 1763 по 1879 роки

Житель Буковини намагався перевезти через кордон до Румунії 15 старовинних монет та книгу «Кобзар» 1942 року видання. Чоловіка з антикваріатом прикордонники затримали на пропускному пункті «Порубне». Буковинець зазначив, що то його особисті речі, як він хотів взяти з собою за кордон. Наразі монети і книгу вилучили для проведення експертизи.

Прикордонники Чернівецького загону спільно з співробітниками митниці попередили спробу незаконного вивезення через державний кордон культурних цінностей. Колекцію старовинних монет XVIIІ-XX століть та раритетне видання творів Тараса Шевченка виявили 21 лютого на кордоні з Румунією.

«На пункт “Порубне” для проходження кордону прибув вантажний мікроавтобус Mercedes. Під час оформлення документів в одній коробок охоронці виявили речі, що можливо становлять культурну цінність», – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби в четвер, 22 лютого.

Водій, 40-річний громадянин України, намагався вивезти за кордон 15 старовинних монет та книгу «Кобзар» 1942 року видання. Під час розмови він зазначив, що це його особисті речі, які він планував взяти з собою. П’ять монет з даної колекції виготовлені у період з 1763 по 1879 рік. Наразі виявлені предмети старовини, які, скоріш за все, становлять історичну та культурну цінність, вилучено для проведення експертизи.

На водія митники склали адмінпротокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Чоловіку загрожує штраф в розмірі 5100 гривень.