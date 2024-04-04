Монети, випущені різними державами, датовані періодом з 1739 по 1926 роки

У четвер, 4 квітня, у пункті пропуску «Малий Березний» на Закарпатті прикордонники виявили у громадянина Словаччини старовинні монети датовані періодом з 1739 по 1926 роки. Історичну та культурну цінність монет встановлюватимуть експерти.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, всього словак намагався винести з України 19 старовинних монет, випущених різними державами у XVІІІ-XX століттях.

«Їх знайшли у речах 45-річного громадянина Словаччини, який прямував на вихід з України у пішому порядку. Він стверджував, що придбав їх в через інтернет. Монети, випущені різними державами, датовані з 1739 по 1926 роки», – інформують у ДПСУ.

Працівники митниці вилучать монети. Їх історичну та культурну цінність встановлюватимуть експерти.