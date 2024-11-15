Контрабандну каву вилучили під час огляду мікроавтобусів

Уночі на п’ятницю, 15 листопада, у пункті пропуску «Рава-Руська» львівські митники вилучили 1,5 тонни контрабандної кави німецького виробника вартістю близько 1 млн грн.

Як розповіли у Львівській митниці, в ніч з 14 на 15 листопада у пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне» під час огляду п’яти мікроавтобусів, які поверталися з Польщі, працівники митниці виявили близько 1,5 тонни кави в упаковках виробника. Орієнтовна вартість товару понад 1 млн грн.

Контрабандний товар вилучили до рішення суду (фото митниці)

За цим фактом склали пʼять протоколів за недекларування товарів (ч.3 ст.471 МКУ). Нелегальну каву вилучили.