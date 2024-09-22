У багажному відділенні автобуса митники виявили контрабандні ґаджети

У неділю, 22 вересня, у пункті пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Польщею львівські митники виявили в рейсовому автобусі «Гданськ – Херсон» контрабандні ґаджети на суму 700 тис. грн.

Як розповіли у Львівській митниці, близько 12:00 в пункт пропуску «Рава-Руська – Хребенне» у напрямку в'їзду в Україну прибув автобус сполученням «Гданськ – Херсон».

Контрабандні ґаджети вилучили на митниці (фото Львівської митниці)

Під час огляду багажного відділення автобуса працівники митниці виявили два ноутбуки MacBook Air, чотири пари окулярів віртуальної реальності, ігрову консоль, дві акустичних системи і 34 смартфони торгових марок Google, Samsung, Xiaomi Redmi, Asus.

За попередніми даними, вартість товарів сягає майже 700 тис. грн. За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол, відповідно до ч.2 ст. 471 (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами) МКУ.