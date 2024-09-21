З автобуса вилучили 61 ноутбук Apple Mac Book Air

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею прикордонники затримали водія рейсового автобуса за контрабанду ноутбуків бренду Apple на суму близько 3 млн грн.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ, незадекларований товар був захований у місці для відпочинку водіїв, у ніші для речей. За попередньою оцінкою, сума виявленого товару може сягати 3 млн грн. Всього прикордонники виявили 61 ноутбук Apple Mac Book Air.

Контрабандний товар був захований у місці відпочинку водіїв (фото ДПСУ)

Зі слів водія автобуса, виявлене нібито є передачею, яку він забрав у Дюссельдорфі та мав віддати в Києві.

Незадекларований товар вилучили працівники митниці.