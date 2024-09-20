Вантажівку для продажу намагалися ввезти під виглядом гуманітарної допомоги

У пункті пропуску Шегині на кордоні з Польщею львівські митники викрили керівника благодійного фонду з Харкова, який намагався ввезти в Україну вантажівку MAN під виглядом гуманітарної допомоги.

Як розповіли в Держмитслужбі, вантажівка MAN, якою керував громадянин України, прибула в пункт пропуску «Шегині – Медика» як «гуманітарний вантаж для одного з благодійних фондів Харкова». Однак у перевізника не було при собі жодних документів, які би підтверджували факт вивезення транспортного засобу з території Європейського Союзу як гуманітарної допомоги.

«Натомість, під час огляду авто у кабіні водія працівники митниці виявили папку з документами, серед яких був договір купівлі-продажу автомобіля MAN TGM03, 2010 року випуску, де отримувачем значилась фізична особа, а вартість авто сягала 28 тис. євро, що в перерахунку становить майже 1,3 млн грн», – йдеться в повідомленні митниці.

Під час перевірки законності переміщення вантажу митники встановили, що керівник благодійного фонду з метою ввезення в Україну комерційного вантажу подав митним органам документи з недостовірними даними щодо відправника, одержувача і вартості вантажу.

За цим фактом складено адмінпротокол за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю (ч. 1 ст. 483 МКУ). Також керівнику фонду загрожує кримінальна відповідальність за контрабанду.