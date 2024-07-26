На Львівщині під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ ввозили елітні автомобілі
Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили незаконне ввезення елітних авто з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.
Встановлено, що група осіб, використовуючи благодійну організацію, на пільгових умовах, під виглядом гуманітарної допомоги завозили автомобілі в Україну. Замість того, щоб відправити авто за призначенням, підозрювані продавали транспортні засоби за готівку.
З оприлюдених БЕБ фото видно, що йдеться, зокрема, про Porsche Cayenne.
Детективи БЕБ провели обшуки за адресою проживання фігурантів, вилучили документи та компʼютерну техніку, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення.
Наразі одному з фігурантів кримінального провадження повідомили про підозру за ч. 1 , ч. 2 ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.