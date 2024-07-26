Група осіб, використовуючи благодійну організацію, під виглядом гуманітарної допомоги завозили автомобілі в Україну

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили незаконне ввезення елітних авто з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

Встановлено, що група осіб, використовуючи благодійну організацію, на пільгових умовах, під виглядом гуманітарної допомоги завозили автомобілі в Україну. Замість того, щоб відправити авто за призначенням, підозрювані продавали транспортні засоби за готівку.

З оприлюдених БЕБ фото видно, що йдеться, зокрема, про Porsche Cayenne.

фото БЕБ

Детективи БЕБ провели обшуки за адресою проживання фігурантів, вилучили документи та компʼютерну техніку, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Наразі одному з фігурантів кримінального провадження повідомили про підозру за ч. 1 , ч. 2 ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.