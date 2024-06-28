Незаконну оборудку виявили у пункті пропуску «Рава-Руська-Хребенне»

Львівські митники викрили керівника благодійного фонду, який намагався ввезти в Україну автомобіль BMW під виглядом гуманітарної допомоги. Про це у п’ятницю, 28 червня, повідомила Львівська митниця.

У пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» на в’їзд в Україну прибув транспортний засіб, який переміщував автомобіль BMW X3. Відповідно до рахунку-фактури, поданого водієм, автомобіль BMW X3 був придбаний у США для однієї з українських автокомпаній, а відправником легковика підвищеної прохідності вказувалася литовська компанія.

«Однак, згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, кросовер переміщувався як гуманітарна допомога від благодійної організації м. Каунас (Литва) до благочинного фонду в Миколаївській області», – повідомили деталі на митниці.

Зважаючи на розбіжності у поданих документах, працівники митниці звернулися до вітчизняної компанії, яка була покупцем авто. Підприємці заперечили придбання автомобіля. Крім того, жодних документів, які б підтверджували отримання гуманітарної допомоги, не надавала й українська благодійна організація.

За інформацією ZAXID.NET, автомобіль, який намагалися ввзети, 2016 року випуску. Ввезти авто в Україну намагались для Міжнародного благодійного фонду «Класен», зареєстрованому у селищі Кам’яний міст Первомайського району Миколаївської області. За даними бізнес-аналітичного сайту YouControl, засновниками фонду є громадянин Німеччини, мешканець міста Мінден Петер Класен та українці Юрій Бородюк, Ігор Волков, Олег Костенко. Саме Юрій Бородюк вказаний керівником МБФ «Класен». За наявними у ZAXID.NET фото видно, що BMW має вмятину у пасажирських дверях та розбите вікно і дзеркало бокового виду.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол відповідно до ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ. Також митники повідомили правоохоронців.