Шахраї завозили автомобілі Nissan, BMW, Volvo, Lexus, які згодом продавали

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які незаконно ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. Загадом завезли 46 авто, які згодом продали.

«Слідством встановлено, що автомобілі завозились на митну територію України з використанням благодійних організацій. Зокрема у період 2022-2023 років таким чином було завезено 46 транспортних засобів. При цьому частина цих авто продавалася через інтернет-майданчики з продажу вживаних автомобілів», – повідомили в БЕБ Львівщини 12 серпня.

У результаті таких дій ненадходження до бюджету становлять понад 5,3 млн грн податків та митних платежів.

Під час обшуків вилучили гроші, автомобілі та інші докази

Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки за адресою проживання підозрюваних та вилучили документи, авто, кошти, компʼютерну техніку, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення. Як видно з оприлюднених фото, учасники схеми ввозили автомобілі Nissan, BMW, Volvo, Lexus, Kia Sorento.

Досудове розслідування із залученням співробітників Львівської митниці триває, встановлюють усіх причетних до схеми.