Галицький районний суд Львова визнав поляка Лукаша Карпецкі винним у порушенні митного кодексу. Чоловік ввіз в Україну сім автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Суд призначив поляку штраф – 1,1 млн грн, що становить 200% від митної вартості цих авто.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, протягом лютого – серпня 2023 року громадянин Польщі Лукаш Карпецкі ввіз в Україну сім автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Йдеться про такі авто: Opel Vivaro (2002 р. в.), Mercedes-Benz C-Class C 220 (2001 р. в.), Volvo V70 (1999 р. в.), Volkswagen Transporter (2004 р. в.), Mercedes-Benz Sprinter 2004 (р. в.), Suzuki Grand Vitara 2002 (р. в.), Ford (2001 р. в.). Загальна митна вартість авто становила 571 тис. грн.

При перетину кордону поляк надавав листи від організації про те, що вони очікують на ці гуманітарні авто. Під час перевірки Львівська митниця встановила, що вказана поляком організація не видавала листів та не очікувала на автомобілі, як наслідок і не отримувала їх. Тобто документи, які чоловік надав на кордоні, були підробленими. Щодо Лукаша Карпецкі склали протокол за ч.2 ст. 483 МКУ. На розгляд справи у суді поляк не прийшов.

Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка дослідила усі матеріали та призначила поляку 1,1 млн грн штрафу за порушення митного кодексу – це еквівалентно 200% від митної вартості ввезених ним авто. Постанову ще можна оскаржити.

Додамо, що у 2023 році Лукаша Карпецкі уже судили через ввезення авто Honda CR-V начебто для одного з ТЦК. Тоді незаконно ввезене авто конфіскував суд.