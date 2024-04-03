Працівники митниці запобігли незаконному ввезенню автомобільного крана GINAF

66-річний мешканець Мостиськ намагався ввезти в Україну автокран за підробленими документами – начебто він є гуманітарною допомогою для одного з благодійних фондів. Про це 3 квітня повідомила Львівська митниця.

Як вказано у повідомленні, працівники митниці запобігли незаконному ввезенню автомобільного крана GINAF, який 66-річний житель Мостиськ намагався ввезти за підробленими документами – як подарунок для одного з благодійних фондів.

Під час проходження митного контролю в пункті пропуску «Шегині-Медика» водій подав декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Львівські митники зв’язалися з польською компанією (відправником автокрана) для перевірки законності ввезення вантажу.

У відповідь фірма-продавець надіслала копії документів і запевнила, що поставка цього товару здійснювалась виключно в режимі «експорту» з території Євросоюзу. Таким чином митники встановили, що документи, надані перевізником, містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товару, характеру і вартості вантажу.

У діях перевізника вбачаються порушення митних правил, описаних в ч.1 ст. 483 (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ. За цим фактом складено адмінпротокол. Товар тимчасово вилучено, до розгляду справи у суді. Також вирішується питання щодо повідомлення в правоохоронні органи, за ознаками злочину, передбаченого ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) ККУ.