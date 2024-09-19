На митниці вилучили контрабандну рідину для електронних сигарет

Уночі на четвер, 19 вересня, у пунті пропуску Шегині на кордоні з Польщею львівські митники затримали контрабанду на 3,5 млн грн. Незадекларований товар в Україну віз громадянин Польщі.

Як розповіли у Львівській митниці, близько 2:00 в пункт пропуску «Шегині-Медика» із сусідньої держави прибув мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter, яким керував громадянин Польщі. Під час заповнення декларації водій вказав, що переміщує побутову хімію, загальною вагою 42 кг.

Незадекларований товар ввозив в Україну громадянин Польщі (фото митниці)

Однак під час огляду вантажному відсіку мікроавтобуса митники виявили незадекларований товар: 17 тис. 700 банок рідини для наповнення електронних сигарет із вмістом нікотину, об'ємом 10 і 30 мл.

За цим фактом склали адмінпротокол, відповідно до ч. 3 ст. 471 (Недекларування товарів (крім валютних цінностей), що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України) МКУ. Орієнтовна вартість товару становить близько 3,5 млн грн.