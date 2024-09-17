Під час обшуків вилучили контрабандні товари на 14 млн грн

БЕБ на Львівщині викрило канал контрабанди побутових товарів через польсько-український кордон у пункті пропуску «Краківець-Корчова». Вилучено продукцію вартістю 14 млн грн.

За даними БЕБ Львівщини, група осіб організувала нелегальне ввезення в Україну різноманітних товарів: дитячий одяг та взуття, постільна білизна, шоколад, електричні велосипеди тощо. Товари ввозилися без декларування та здійснення відповідних платежів, а також без документів про їх походження.

Контрабандні товари ввозили через пункт пропуску в Краківці

Детективи БЕБ провели обшуки у складських приміщеннях на території Львівської області та у вантажних автомобілях з причепами. Вилучили незаконно ввезені товари вартістю понад 14 млн грн, а також чотири транспортні засоби, що використовувалися для транспортування.

Слдічі встановлють усіх причетних до схеми нелегального ввезення продукції, також перевіряють причетність посадовців Львівської митниці. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 201-3 (контрабанда) ККУ.