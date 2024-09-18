Нові книги, фільми за якими ми давно подивились та полюбили
Три українські переклади світових бестселерів та їхні екранізації0
Цієї осені завдяки роботі українських видавництв ми нарешті зможемо прочитати ті книжки, фільми за якими давно подивились та встигли полюбити. У нашій добірці – романи, екранізації яких принесли своїм авторам «Оскари» та поважні касові збори. Розповідаємо про три такі книжкові новинки.
«Барва пурпурова»
The Color Purple
Роман Еліс Вокер приніс авторці у 1983 році Пулітцерівську премію. Роман написаний у вигляді листів головної героїні Селі, адресованих її сестрі Нетті та Богу. Сілі та Нетті – сестри. Їхнє життя у Джорджії 1930-х років нелегке. Мати помирає, а вітчим, якого 14-річна Сілі вважає рідним батьком, вчиняє над нею насилля та віддає заміж. У шлюбі Сілі нещасна, у ньому немає любові, лише чужі діти, а її чоловік кохає іншу. Нетті обіцяє писати сестрі щодня, але листи не надходять. Мине час, і Сіллі прочитає ці листи, які від неї приховував чоловік-тиран. У них відкриється страшна правда про батьків та долю її доньки, яку в неї силоміць колись відібрали. Книга вийде у «Видавництві Старого Лева» 3 жовтня.
Роман екранізували двічі. У 1984 році це зробив Стівен Спілберг з Дені Ґловером та Вупі Ґолдберг у головних ролях. Композитором фільму є Квінсі Джонс.
Друга екранізація вийшла у 2023 році (на головному фото). Її здійснив Бліц Базавуле з Тараджі П. Генсон, Даніель Брукс та Колманом Домінго у головних ролях.
«Повість про любов і темряву»
A Tale of Love and Darkness
Книга Амоса Оза вийшла у «Видавництві 21». Її наклад на батьківщині – понад 100 тис. За свій автобіографічний роман Амос Оз здобув премію Гете. Через історію власної родини автор розповідає історію держави Ізраїль, занурюючи нас у непросту долю країни.
У 2015 році екранізація «Повісті про любов і темряву» стала режисерським дебютом акторки Наталі Портман. Вона ж зіграла там головну роль. Дитинство її героїні проходило у Рівному, проте у фільмі вона чомусь співає російські народні пісні. Фільм показали у позаконкурсній програмі Каннського фестивалю.
Звісно, недоліки режисури Портман не мають жодного стосунку до тонкого та зворушливого роману. У центрі оповіді – дитинство і юність автора в Єрусалимі середини минулого століття, звідки він прямує слідами своїх батьків до Одеси й Рівного, відтворюючи історію кількох поколінь з їхніми особистими драмами, втраченими ілюзіями і зруйнованими мріями.
«Про хлопчика»
About a Boy
Нік Горнбі тісно пов’язаний з кіно. Фльми за його романами, «Виховання почуттів» та «Бруклін», отримали чимало номінацій на «Оскар» та премії BAFTA. Не є винятком і його роман «Про хлопчика», що вийшов у КСД.
Вілл – багатий, бездітний та безвідповідальний лондонець, якому за тридцять. Він придумав ідеальний спосіб шукати собі подружок: відвідувати зустрічі батьків-одинаків. Правда, для цього Віллу довелося вигадати собі сина.
На одній із таких зустрічей він знайомиться з Маркусом, дивним дванадцятирічним хлопчиком, який має проблеми у школі. Поступово двоє самотніх чоловіків, дорослий і малий, стають друзями. Вілл вчить Маркуса бути крутим, а Маркус допомагає Віллу нарешті подорослішати.
Головну роль у картині зіграли Г’ю Ґрант, Ніколас Голт, Тоні Колетт та Рейчел Вайс.