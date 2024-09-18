Цієї осені завдяки роботі українських видавництв ми нарешті зможемо прочитати ті книжки, фільми за якими давно подивились та встигли полюбити. У нашій добірці – романи, екранізації яких принесли своїм авторам «Оскари» та поважні касові збори. Розповідаємо про три такі книжкові новинки.

«Барва пурпурова»

The Color Purple

Роман Еліс Вокер приніс авторці у 1983 році Пулітцерівську премію. Роман написаний у вигляді листів головної героїні Селі, адресованих її сестрі Нетті та Богу. Сілі та Нетті – сестри. Їхнє життя у Джорджії 1930-х років нелегке. Мати помирає, а вітчим, якого 14-річна Сілі вважає рідним батьком, вчиняє над нею насилля та віддає заміж. У шлюбі Сілі нещасна, у ньому немає любові, лише чужі діти, а її чоловік кохає іншу. Нетті обіцяє писати сестрі щодня, але листи не надходять. Мине час, і Сіллі прочитає ці листи, які від неї приховував чоловік-тиран. У них відкриється страшна правда про батьків та долю її доньки, яку в неї силоміць колись відібрали. Книга вийде у «Видавництві Старого Лева» 3 жовтня.

Роман екранізували двічі. У 1984 році це зробив Стівен Спілберг з Дені Ґловером та Вупі Ґолдберг у головних ролях. Композитором фільму є Квінсі Джонс.

Друга екранізація вийшла у 2023 році (на головному фото). Її здійснив Бліц Базавуле з Тараджі П. Генсон, Даніель Брукс та Колманом Домінго у головних ролях.

«Повість про любов і темряву»

A Tale of Love and Darkness

Книга Амоса Оза вийшла у «Видавництві 21». Її наклад на батьківщині – понад 100 тис. За свій автобіографічний роман Амос Оз здобув премію Гете. Через історію власної родини автор розповідає історію держави Ізраїль, занурюючи нас у непросту долю країни.

У 2015 році екранізація «Повісті про любов і темряву» стала режисерським дебютом акторки Наталі Портман. Вона ж зіграла там головну роль. Дитинство її героїні проходило у Рівному, проте у фільмі вона чомусь співає російські народні пісні. Фільм показали у позаконкурсній програмі Каннського фестивалю.

Звісно, недоліки режисури Портман не мають жодного стосунку до тонкого та зворушливого роману. У центрі оповіді – дитинство і юність автора в Єрусалимі середини минулого століття, звідки він прямує слідами своїх батьків до Одеси й Рівного, відтворюючи історію кількох поколінь з їхніми особистими драмами, втраченими ілюзіями і зруйнованими мріями.

«Про хлопчика»

About a Boy

Нік Горнбі тісно пов’язаний з кіно. Фльми за його романами, «Виховання почуттів» та «Бруклін», отримали чимало номінацій на «Оскар» та премії BAFTA. Не є винятком і його роман «Про хлопчика», що вийшов у КСД.

Вілл – багатий, бездітний та безвідповідальний лондонець, якому за тридцять. Він придумав ідеальний спосіб шукати собі подружок: відвідувати зустрічі батьків-одинаків. Правда, для цього Віллу довелося вигадати собі сина.



На одній із таких зустрічей він знайомиться з Маркусом, дивним дванадцятирічним хлопчиком, який має проблеми у школі. Поступово двоє самотніх чоловіків, дорослий і малий, стають друзями. Вілл вчить Маркуса бути крутим, а Маркус допомагає Віллу нарешті подорослішати.

Головну роль у картині зіграли Г’ю Ґрант, Ніколас Голт, Тоні Колетт та Рейчел Вайс.