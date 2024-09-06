У прокат вийшов фільм «Граф Монте-Крісто», який глядачам ще треба дослідити та оцінити. Ця книга Александра Дюма є романом, що пережив надзвичайно багато екранізацій. Пригадаємо лише декілька з них.

«Монте-Крісто» (1912)

Monte Cristo, США

Перша екранізація з’явилась уже в 1908 році. У 1912 відомий на той момент режисер, сценарист та актор Колін Кемпбелл створив власну коротку версію фільму. Головну роль зіграв актор Гобарт Босворт.

Джеймс Колін Кемпбелл з 1911 до 1925 року зняв 180 фільмів. Створив тоді ж 60 кіносценаріїв. Починав знімати свої кінострічки на кінокомпанії Selig Polyscope Company у Лос-Анджелесі, яку пізніше очолював.

«Граф Монте-Крісто» (1953)

Le comte de Monte-Cristo, Франція, на головному фото

Невинно засуджений отримує шанс здобути волю і помститися ворогам. Жан Маре в екранізації культового роману у традиційному для себе жанрі плаща та шпаги. Фільм стає у ряд таких картин, як «Горбань», «Капітан» та інші. Режисером картини є Робер Верне.

У книзі Едмон Дантес просидів у замку Іф рівно 14 років, а у фільмі – 17. На перший погляд, не така вже й суттєва деталь, але, враховуючи бурхливу історію Франції, виходить, що Дантес втікає на волю вже в зовсім іншій країні, з режимом «народної» Липневої монархії, прихильної до наполеонівської спадщини. Незрозуміло, як його не амністували після Липневої Революції, якщо де Вільфор навмисно не приховав його справу. Тим більше, що після 1830 року (на що є посилання і наприкінці книги) замок Іф більше не був в'язницею.

«Граф Монте-Крісто» (1975)

The Count of Monte-Cristo, Велика Британія, Італія

Режисер Девід Ґрін зняв телефільм із Річардом Чемберленом у головній ролі. Також одну з головних ролей зіграв Тоні Кертіс. Це – досить старанна екранізація. Проте існує кілька розбіжностей з романом. Кардинально відрізняється фінал.

«Граф Монте-Крісто» (1998)

Le comte de Monte Cristo, Франція

Мінісеріал режисерки Жозе Даян вважають однією з найкращих екранізацій, хоч вона досить вільно трактує сюжет. Кардинально відрізняється й фінал.

Даян є фахівчинею картин про французьку історію та вільні її трактування. Їй зокрема належить картини «Прокляті королі», «Знедолені», «Бальзак». Тут бачимо сильний акторський склад: Жерар Депардье, Орнелла Мути, Жан Рошфор, Пьєр Ардіті, Флоранс Дарель, Жюлі Депардьє.

Молодого Едмона Дантеса зіграв син Жерара Депардьє Ґійом.

«Граф Монте-Крісто» (2002)

The Count of Monte Cristo, Велика Британія, США, Ірландія

Режисер Кевін Рейнолдс («Робін Гуд, принц злодіїв», «Трістан та Ізольда») запросив в чергову екранізацію Джима Кевізела, Ґая Пірса, Річарда Гарріса та інших. Цей фільм досить вільно розвиває відомий сюжет.

«Граф Монте Крісто. Король печери» (2004)

The Count of Monte-Cristo, Японія

Анімаційний серіал в стилі аніме створили режисер Махіро Маеда та художник Юсуке Такеда.

Альберт де Морсер, молодий паризький аристократ зі знатної родини, вирушає з другом Францем у далеку подорож. Під час мандрівок світом він зустрічається з казково багатим дворянином на ім'я граф Монте-Крісто. Той живе в розкішних готелях, оточений красунями та охоронцями. Граф рятує юнака від смерті та з задоволенням виконує його прохання представити графа паризькому бомонду. Події відбуваються у 5053 році. Серіал складається з 24 серій по 24 хвилини кожна.