Орієнтовна вартість товару, за даними митників, становить 1,5 млн грн

У середу, 18 вересня, львівські митники виявили у мікроавтобусі контрабандну фарбу для перманентного макіяжу на 1,5 мільйона гривень. За даними Львівської митниці, товар виявили у мікроавтобусі, яким керував житель столиці.

Як вказано у повідомленні Львівської митниці, 18 вересня в пункт пропуску «Краківець-Корчова», що на українсько-польському кордоні, із Польщі прибув мікроавтобус Renault Master під керуванням 40-річного мешканця Києва. Для проходження митного контролю водій обрав смугу «червоний коридор» і задекларував лише особисті речі.

Однак під час огляду автомобіля в багажному відділенні митники виявили 1072 баночки з фарбою для перманентного макіяжу. Орієнтовна вартість товару, за даними митників, становить 1,5 млн грн.

Митники виявили 1072 баночки з фарбою для перманентного макіяжу

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол, відповідно до ч.2 ст. 471 (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами) МКУ.