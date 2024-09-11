Митники виявили 3630 пачок прихованих сигарет (Lucky Strike, West Silver, West Red)

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області конфіскував авто та контрабандні сигарети у 70-річного громадянина Польщі. Окрім цього порушник митних правил також має сплатити 157 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, 17 липня громадянин Польщі Лешек Горзелані намагався виїхати з України через пункт пропуску Лужанка-Берегшурань, що на кордоні з Угорщиною. Він керував автомобілем Renault Kangoo, у якому митники виявили 3630 пачок прихованих сигарет (Lucky Strike, West Silver, West Red). Сигарети були приховані під обшивкою авто та у спеціальних тайниках.

У письмових поясненнях 70-річний громадянин Польщі визнав сигарети своєю власністю та підтвердив, що особисто заховав їх у авто.

Справу розглянула суддя Наталія Шумило, яка визнала поляка винним у порушенні митних правил, оштрафувавши на 157 тис. грн (50% вартості конфіскованого товару). Сигарети, а також автомобіль контрабандиста вилучили рішенням суду. Постанову ще можна оскаржити.