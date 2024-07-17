Сигарети знайшли під обшивкою кузова і під сидінням водія та пасажира

У пункті пропуску «Лужанка» на українсько-угорському кордоні зупинили 70-річного громадянина Польщі, який намагався вивезти в ЄС майже 4 тис. пачок сигарет. Тютюн та Renault поляка вилучили.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 17 липня, заїхавши на Renault у пункт пропуску «Лужанка», громадянин Польщі для митного контролю обрав «зелений коридор».

«Виходячи із відомчих профілів ризиків, прикордонниками було прийнято рішення про поглиблений огляд вказаного авто. У ході здійснення перевірки під обшивкою кузова автомобіля, під сидінням водія та пасажира, оглядова група виявила 3630 пачок тютюнових виробів різних марок», – інформують в ДПСУ.

У Закарпатській митниці додали, що склали на поляка протокол про порушення митних правил за ч. 1 статті 483 МКУ «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю».

Санкція сттті передбачає накладання штрафу у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та можливу конфіскацію автомобіля, що використовувався для переміщення прихованих у сховках та важкодоступних місцях товарів. Сигарети, вартістю майже 315 тис. грн, вилучені разом з авто, оціненим у 225 тис. грн.