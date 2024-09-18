Водія затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

У вівторок ввечері, 17 вересня, на вулиці Промисловій,29 у Львові сталася ДТП. П'яний водій Audi збив двох неповнолітніх хлопців на самокаті – один загинув на місці, іншого госпіталізували. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23:30. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi A5, 35-річний львів’янин, наїхав на електросамокат, на якому їхали двоє 16-річних жителів Львова. Один з них від отриманих внаслідок ДТП травм загинув на місці події, а інший отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Встановлено, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

На опублікованих поліцією фото видно, що автомобіль Audi виїхав на тротуар і в’їхав в будинок.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, за кермом автомобіля Audi A5 перебував Карнидал Василь Романович.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.