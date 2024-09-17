Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажирка загинули

Вранці у вівторок, 17 вересня, біля Золочева на Львівщині водій легковика в’їхав у дві вантажівки – унаслідок аварії винуватець ДТП та його 18-річна пасажирка загинули. Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

За даними правоохоронців, аварія сталась близько 06:50, на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська поблизу Золочева. Водій автомобіля Volkswagen Passat, 63-річний мешканець Кіровоградської області, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою MAN, якою керував 57-річний житель Львівської області. Після цього некерований легковик в’їхав у вантажівку Mercedes-Benz під керуванням 34-річного мешканця Львівської області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажирка, 18-річна мешканка Кіровоградської області, загинули на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.