25-річний львів’янин перекинув власне авто та загинув

У ніч на вівторок, 10 вересня, на Львівщині трапились дві смертельні ДТП через неуважність водіїв. 25-річний львів’янин перекинув власне авто, а його одноліток на мотоциклі влетів у електроопору. Обоє водіїв загинули.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, 9 вересня близько опівночі на автодорозі «Рава-Руська-Судова Вишня» водій автомобіля Volkswagen Passat, 25-річний львів’янин, не впорався з керуванням – машина з’їхала у кювет та перекинулася. Водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Тієї ж ночі близько 00:40 на автодорозі «Рава-Руська-Червоноград» 25-річний мешканець Червоноградського району не впорався з керуванням мотоциклом Spark, в’їхав у бордюр, після чого зіткнувся з електроопорою. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

25-річний водій не впорався з керуванням мотоциклом Spark, в’їхав у бордюр та зіткнувся з електроопорою

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.