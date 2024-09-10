Водій намагався залізти в кабіну, але втратив рівновагу, впав під колеса і машина переїхала його

У понеділок, 9 вересня, у одному із сіл Львівського району автокран переїхав 71-річного водія, який намагався залізти у кабіну під час самовільного руху машини. Пенсіонер з травмами потрапив у реанімацію.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія сталась 9 вересня близько 16:00 в одному з сіл Львівського району. 71-річний водій автокрану на шасі вантажного автомобіля МАЗ, вийшовши з кабіни, не переконався, що машина самовільно не поїде на дорозі з ухилом. Водій намагався залізти в кабіну авто під час самовільного руху, але втратив рівновагу, впав під колеса і машина переїхала його. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та зараз перебуває у реанімації.

Слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.