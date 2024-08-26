На території АЗС Shell у селі Раковець виникла пожежа

У понеділок, 26 серпня, на території АЗС у селі Раковець біля Львова водій BMW, якому стало погано за кермом, в’їхав у заправку. Через витікання палива спалахнула сильна пожежа, а також було зіткнення ще двох авто. За даними працівників ДСНС, горів один із автомобілів.

Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі ДСНС Львівщини, приблизно о 12:00 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у автомобілі на території АЗС Shell у селі Раковець, що біля Львова.

За попередніми даними рятувальників, на території заправки сталась аварія і з однієї машини витекло паливо, через що й трапилось займання. Приблизно через півгодини пожежу вдалось ліквідувати.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що водій BMW в’їхав у заправку і виникла пожежа, також авто зіткнулось із ще двома машинами.

У соцмережах поширюють кадри із місця пожежі, на яких видно густий чорний дим та автомобіль біля бензоколонки, який охоплений вогнем.

Згодом у поліції повідомили, що водію BMW, 32-річному львів’янину, під час руху стало зле, через що він втратив контроль над авто. Некерований BMW заїхав на територію автозаправної станції, де зіткнувся з бензоколонкою та двома іншими автомобілями – мікроавтобусом Volkswagen Transporter та легковиком Nissan.

Внаслідок зіткнення бензоколонка зайнялась і вогонь перекинувся на Nissan, у салоні якого, на щастя, нікого не було. Водії BMW та Volkswagen Transporter, 24-річний житель Львова доставлені до лікарні, медики уточнюють їх діагнози.

Після ліквідації пожежі на місці події працюють слідчі та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини.