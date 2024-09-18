Заміновані рації, які використовували бійці «Хезболли», вибухнули 18 вересня

У середу, 18 вересня, у Лівані прогриміла нова серія вибухів. Попередньо, здетонували рації та автомобільні радіоприймачі, які використовують бойовики підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла», повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що вибухи прогриміли на півдні країни, у передмісті столиці Бейрута і в долині Бекаа. Зокрема, один з вибухів стався під час похорону бойовиків «Хезболли», які загинули внаслідок масового вибуху тисячі пейджерів 17 вересня. Репортер Reuters у південному передмісті Бейрута повідомив, що бачив, як бійці «Хезболли» похапцем виймали акумулятори з рацій, які не вибухнули, і викидали їх у металеві бочки.

Ліванський «Червоний Хрест» повідомив в X (раніше Twitter), що 30 бригад швидкої допомоги виїжджали на численні вибухи в різних районах, включаючи південь Лівану та долину Бекаа. Збройні сили Ізраїлю відмовилися коментувати вибухи.

Натомість міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що центр тяжіння війни переміщується на північ, де Ліван межує з Ізраїлем, і туди перекидають більше військ і ресурсів.

«Ми відкриваємо новий етап у війні. Це вимагає від нас мужності, рішучості та наполегливості», – сказав міністр.

Reuters пише, що портативні радіоприймачі, які вибухнули, «Хезболла» придбала п'ять місяців тому, приблизно в той же час, що й пейджери, повідомило джерело видання в службах безпеки. Окрім цього, видання The Jerusalem Post повідомило, що також вибухали iPhone, відеокамери та інші пристрої, однак ця інформація наразі не підтверджена.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що 18 вересня 14 людей загинули й 450 отримали поранення. Разом з тим кількість жертв вибухів 17 вересня зросла до 12, серед них двох дітей. Ще майже три тисячі людей отримали поранення.

Нагадаємо, 17 вересня по всьому Лівану та на півдні Сирії одночасно здетонували пейджери, які використовували бойовики «Хезболли». Найбільшу кількість детонацій зафіксували на півдні Бейрута. Перші вибухи пролунали близько 15:45, детонація тривала близько години. У Лівані вважають, щодо вибухів причетний Ізраїль. Ізраїльські військові подію не коментували.

18 вересня Служба безпеки Лівану заявила, що вибухівку у пейджери угрупування «Хезболла» кілька місяців тому заклала зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад. За версією одного з джерел Reuters, пейджери вибухнули, коли на них надіслали закодоване повідомлення, що активувало вибухівку.