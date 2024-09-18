17 вересня в Лівані вибухнули три тис. пейджерів, які використовували бойовики «Хезболли»

Служба безпеки Лівану вважає, що вибухівку у пейджери угрупування «Хезболла» кілька місяців тому заклала зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад. Про це у середу, 18 вересня, повідомила інформаційна агенція Reuters із посиланням на власні джерела у Лівані.

Посадовець Служби безпеки Лівану повідомив Reuters, що ізраїльська спецслужба Моссад заклала вибухівку у п’ять тис. пейджері «на рівні виробництва».

«Моссад вставив всередину пристрою плату, яка містить вибуховий матеріал. Це дуже важко виявити будь-яким засобом. Навіть спеціальним пристроєм або сканером», – розповіло джерело Reuters.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, три тис. пейджерів вибухнули, коли на них надіслали кодоване повідомлення, що активувало вибухівку. Інше джерело Reuters у Службі безпеки Лівану розповіло, що близько трьох грамів вибухівки заховали у пейджери й вона залишалася непомітною протягом місяців.

Посадовець Служби безпеки Лівану повідомив журналістам, що угрупування замовило п’ять тис. пейджерів у тайванського виробника Gold Apollo, які, за словами кількох джерел, доставили в країну на початку 2024 року. Проте, засновник Gold Apollo Хсу Чінг-Куанг заявив, що пейджери виготовила європейська компанія, яка має право використовувати бренд фірми. У заяві Gold Apollo йдеться, що модель AR-924 виробляла та продавала компанія BAC.

Уламок пейджера, що здетонував

Бойовики «Хезболли» використовували для зв’язку пейджери, щоб Ізраїль не відстежив їхню локацію.

Нагадаємо, вдень вівторка, 17 вересня, у Лівані по всій країні одночасно здетонували пейджери, які використовували бойовики підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла». Внаслідок вибухів загинуло щонайменше дев’ятеро людей. Кількість травмованих, за різними даними, становить від трьох до чотирьох тисяч людей.