У Лівані вибухнули пейджери бойовиків «Хезболли»

У Лівані по всій країні одночасно здетонували пейджери, які використовували бойовики підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла». Крім того, пристрої зв’язку також здетонували на півдні Сирії. Про це у вівторок, 17 вересня, повідомила інформаційна агенція Reuters.

За даними Reuters, пейджери, які використовують бойовики «Хезболли», вибухнули у різних містах Лівії, найбільшу кількість детонацій зафіксували на півдні Бейрута. Перші вибухи пролунали близько 15:45, детонація тривала близько години. Крім того, пристрої зв’язку також здетонували на півдні Сирії.

Reuters із посиланням на три джерела пише, що пейджери, які використовували бойовики, були останньою моделлю, яку вони отримали кілька місяців тому. Як повідомляє The Wall Street Journal. У Лівані вважають, щодо вибухів причетний Ізраїль. Ізраїльські військові подію не коментували. У мережу потрипало фото уламку пейджера, що здетонував, – Rugged Pager (AR-924) від фірми Gold Apollo.

Уламок пейджера, що здетонував

Ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін зазначив, що характер деяких підривів вказує на те, що вибухали не лише пейджери, а й інші засоби зв'язку, де могло міститись більше вибухівки. Це пояснює різну ступінь травм у постраждалих: від подряпин до травматичних ампутацій.

За даними міністра охорони здоров'я Лівану, внаслідок вибухів загинуло 8 людей, ще 2800 отримали поранення. Кризовий оперативний центр Лівану, який підпорядковується міністерству охорони здоров’я, попросив усіх медичних працівників прибути до своїх лікарень, щоб допомогти впоратися з «величезною кількістю поранених, які надходять для невідкладної допомоги». Медиків закликали не використовувати пейджери.

У мережу потрапило відео з лікарні у Бейруті, куди привозять травмованих внаслідок вибухів.

Зазначимо, що за даними ізраїльського сайту новин, у зв'язку з вибухами пейджерів активістів та бойовиків «Хезболли», міністрам ізраїльського уряду заборонили давати інтерв'ю засобам масової інформації.

Один із наближених глави ізраїльського уряду Біньяміна Нетаніягу, менеджер соціальних медіа Топаз Люк, натякнув, що відповідальність за цю операцію несе Ізраїль, після чого канцелярія прем'єр-міністра опублікувала спростування, підкресливши, що Топаз Люк не є радником глави уряду і не має ніякої інформацією з цього питання.

Доповнено. Ізраїльський журналіст Аміт Сегаль повідомив, що кількість постраждалих внаслідок вибухів в Лівані зросла до 4000 осіб, з яких 400 – у важкому стані, пише Ігаль Левін.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки у суботу, 3 серпня, евакуювали з Лівану 30 українців: 21 жінку та дев’ятеро дітей.