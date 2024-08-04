У відповідь Ізраїль атакував пускову установку на півдні Лівану

В ніч на неділю, 4 серпня, ліванське угруповання «Хезболла» атакувала Ізраїль, випустивши по країні близько трьох десятків ракет. Про це повідомив The Times of Israel із посиланням на заяву Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ).

Ліванське угруповання атакувало Верхню Галілею в Ізраїлі. ЦАХАЛ заявив, що більшість ракет вдалось перехопити за допомогою системи «Залізний купол». Однак, одна з ракет влучила в район Бейт-Гілель, ще кілька – впали на відкритій території. Армія оборони Ізраїлю заявила, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Угрупування «Хезболла», взяло на себе відповідальність за обстріл відразу після атаки. Бойовики заявили, що випустили по Ізраїлю десятки ракет «Катюша».

Своєю чергою, реактивні літаки Військово-повітряних сил Ізраїлю в районі Марджааюн на півдні Лівану атакували пускову установку, з якої «Хезболла» випустила ракети. Також Ізраїль заявляє, успішно уразив і «іншу військову інфраструктуру» бойовиків. ЦАХАЛ також заявив, що за допомогою артилерійського вогню ліквідував загрозу в районі Одайссе.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки у суботу, 3 серпня, евакуювали з Лівану перших 30 українців: 21 жінку та дев’ятеро дітей.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у зв’язку із загостренням ситуації в регіоні, США збільшують свою військову присутність на Близькому Сході з метою захисту Ізраїлю.