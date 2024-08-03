Україна евакуювала 30 громадян з Лівану

У суботу, 3 серпня, Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки здійснили евакуацію українців з Лівану. Евакуація проводилась за дорученням Володимира Зеленського. Про це повідомили в українській розвідці.

Наразі Україні вдалося евакуювати 21 жінку та девʼятеро дітей. Українці вже прибули до польського Жешува та перебувають у безпеці. Їх зустріли українські консули та представники ГУР. Зазначається, що евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до України.

«Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літак для евакуації українців надала компанія SkyUp Airlines. Наразі співробітники ГУР та МЗС продовжують працювати над подальшою евакуацією інших українців, які бажають покинути Ліван.

Людям, які хочуть повернутися до України, рекомендують звернутися до Посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668 або адресою електронної пошти: emb_lb@mfa.gov.ua. За цими контактами також необхідно звертатися українцям, які потрапили в надзвичайну ситуацію або їхньому життю та здоров’ю щось загрожує.

Крім того, українці можуть звернутися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС: +38-044-238-16-57 чи написати листа на адресу електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

«Громадянам, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, рекомендуємо уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої потреби, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні», – йдеться у повідомленні.

Також українцям у Лівані рекомендують утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда); Долини Бекаа; південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Нагадаємо, 28 липня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах Хезболли в Лівані. Це було відповіддю на обстріл футбольного поля на Голанських висотах, в результаті якого загинули 12 людей – переважно діти та підлітки. 30 липня Ізраїль атакував столицю Лівану Бейрут. Ймовірно, внаслідок атаки загинув один із лідерів ліванського угруповання Фуад Шукр.

31 липня у столиці Ірану Тегерані ліквідували лідера палестинського руху ХАМАС Ізмаїла Ганію, який прибув для участі в церемонії інавгурації президента. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав здійснити прямий удар по Ізраїлю у відповідь на вбивство політичного Ізмаїла Ганії. У зв’язку із загостренням ситуації в регіоні, США збільшують свою військову присутність на Близькому Сході з метою захисту Ізраїлю.