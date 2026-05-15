Ярослав Чорногор займається науковою та викладацькою діяльністю

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга призначив директора Програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ярослава Чорногора на посаду, створену для взаємодії з білоруською опозицією. Про це повідомили сам Чорногор та видання «Європейська правда».

46-річний Чорногор обійме посаду посла з особливих доручень з питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн.

Ярослав Чорногор – кандидат історичних наук, тематика його досліджень охоплює актуальні питання зовнішньої політики України, інформаційної безпеки, протидії російській пропаганді та дезінформації, а також аналітику з вивчення Білорусі та Росії, політичних процесів в цих країнах і щодо їхньої подальшої трансформації.

Наукову роботу він поєднує з викладацькою діяльністю в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Дипломатичній академії України при МЗС України та інших вишах.

Нагадаємо, наприкінці січня президент Володимир Зеленський анонсував призначення уповноваженого з питань Білорусі. За даними ЄП, пошук кандидата затягнувся, через що у березні був відкладений анонсований візит лідерки білоруської демократичної опозиції Світлани Тихановської до Києва.