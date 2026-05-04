«У вакансії писало, що моїм завданням буде ставити лише маркування на нозі покійника»
28-річний Олег Карпа розповів про роботу танатопрактика та світовий рекорд
28-річний танатопрактик і медбрат судово-медичної експертизи з Дрогобича Олег Карпа, який нещодавно встановив світовий рекорд у категорії боді-арт, розповів ZAXID.NET про свою професію, роботу з тілом після смерті, розвиток танатопрактики в Україні та захоплення татуюванням. Чому він обрав цю сферу, як реагують люди та що насправді стоїть за його роботою – читайте в інтерв’ю.
Як у вас виникла ідея робити татуювання кісток?
Це все починалося з ідеї кисті. Але я не з тих людей, щоб забивати лише одну кисть, і ми з тату-майстром розробили рукав. Далі в мене з’явилося татуювання на другій руці, і щоб воно виглядало в одному стилі, ми зробили перекриття. А там уже пішли обидві руки, далі – торс. У процесі я дізнався, що є такий рекорд, і подумав: а чому б і ні.
Коли зробили перше татуювання і скільки часу тривав процес до встановлення рекорду?
До цього рекорду процес тривав приблизно п’ять років. Перше татуювання в цій стилістиці я зробив п’ять років тому. Зараз я наближаюся до завершального етапу татуювань.
Що плануєте ще зробити?
Зараз ми з тату-майстром з’єднуємо загальну картину, заповнюємо вільні місця. Найскладніші зони – це пахви. Вони одні з найнеприємніших, але краса потребує жертв. Стараємося завершити загальний концепт і зробити все гарно.
А які ще ділянки були найболючіші?
Там, де найбільше нервових закінчень: фаланги пальців, пальці на ногах, підборіддя, де шкіра тонша.
Чи можете оцінити болючість за шкалою від 1 до 10?
На ногах, на пальцях, – десять із десяти. На руках – більш терпимо, в середньому п’ять. На фалангах – сім. А борода, думаю, тверда дев’ятка.
Обличчя ви вирішили залишити чистим чи ще маєте плани?
Обличчя я, принаймні зараз, залишаю чистим, оскільки пообіцяв мамі його не чіпати, тому не чіпаю.
Як мама відреагувала на ваші тату?
Мама любить татуювання. Каже, що їй подобається, але не думала, що буде в таких масштабах. Каже: була біла дитина, а стала наполовину темношкіра. Мама є мама (сміється).
Ви весь час працювали з одним тату-майстром?
Ні, з трьома. Перший – з Дрогобича, Іван Зима. Другої майстрині вже, на жаль, немає в живих. Третій – Тарас Бойчук зі Львова, з ним я працюю зараз.
Чи рекорд Zombie Boy став для вас прикладом?
Спочатку я думав, що я перший у цій стилістиці, але виявилося, що ні. У нас стилістика все ж відрізняється: у нього була інша мета і техніка. Але не буду брехати – щось я в нього для себе підгледів.
А чому саме кістки вирішили набивати?
Мене завжди приваблювала така естетика. Хотілося чогось незаїждженого. Левів і тигрів теж маю, але хотілося чогось більш оригінального. Я вважаю це нейтральним стилем.
Чи пов’язані татуювання з вашою професією?
Частково так. Татуювання на спині були пов’язані з діяльністю, а кістки – це збіг.
Чому для вас було важливо саме анатомічну деталізацію відтворити?
Хочу, до речі, акцентувати на тому увагу, бо дуже багато людей мені писали з того приводу. Частина татуювань у мене справді анатомічна, інша – естетична. Для мене це більше про візуальне задоволення.
Чи мають для вас татуювання символічне значення?
Деякі мають символічне значення для мене, але більшість – це естетика. Як я казав раніше: це як худі, який завжди з тобою і ніколи не набридає.
Далі поговоримо про вашу професійну діяльність. Розкажіть детальніше, чим ви займаєтесь?
Я працюю медбратом у судово-медичній експертизі. Паралельно стараюсь розвивати напрямок танатопрактики в Україні, тобто виводити його на інший рівень, наздоганяти те, що в західних країнах уже запровадили. Оскільки я вважаю, що зараз – це дуже потрібна професія, хотілося б, щоб її запровадили в медуніверситетах, тим більше враховуючи ситуацію в Україні.
Розкажіть детальніше, що входить у ваші обов’язки, як медбрата?
У мої обов’язки входить проведення розтину, тобто допомога судово-медичному експерту у встановленні діагнозу, визначенні причини смерті людини.
Що таке танатопрактика?
Танатопрактика – це сукупність загальної підготовки тіла до поховання. Є окремо бальзаматор людини, який робить суто бальзамацію тіла. Є також візажист для покійників, який приводить тіло до естетичного вигляду, тобто наносить макіяж. А танатопрактик – це узагальнений фахівець, це різностороння людина, яка комплексно приводить тіло до максимально естетичного вигляду.
Коли ви вирішили розвивати напрямок танатопрактики?
Така думка прийшла до мене під час роботи. Коли я вже тривалий час працював в тій сфері. Я зрозумів, що танатопрактика в нас не на тому рівні, на якому б мала бути. Медбратом я працюю шість років, а напрямок танатопрактики розвиваю вже приблизно два роки.
Як потрапили у цю сферу? Можливо навчалися на судмедексперта?
Я потрапив у цю сферу випадково. Моя доля так склалася, що я поміняв, як і більшість молодих людей, дуже багато різних робіт і зупинився саме на цій. Чесно, якби мені хтось шість років тому сказав, що я буду працювати в морзі, я б сприйняв це як якусь нісенітницю. Я випадково натрапив на одному із сайтів з пошуку роботи на вакансію медбрата у судово-медичній експертизі. Там було написано, що моїм завданням буде ставити лише маркування на нозі покійника. Коли я прийшов, судово-медичний експерт розказав мені, з як відбувається розтин. Послухати було цікаво до того моменту, поки він не сказав, що це буде входити в мої обов’язки. Звичайно, мені дали певний час на роздуми, підготовку. Я вирішив, що краще спробувати, ніж жаліти, що не спробував. Так я і затримався в цій професії.
Тобто ніяких освітніх навичок не потрібно було, лише бажання?
Так, пояснюю чому. Я виконую суто технічну роботу. Діагнози, висновки, заключення документів – це робить патологоанатом або судово-медичний експерт, адже для цього вже потрібно мати медичну освіту. Моя робота більш технічна, привести людину до гарного вигляду. Я за професією бармен-офіціант і також є інструктором-тренером з тхеквондо, оскільки маю чорний пояс з тхеквондо.
Коли ви вирішили розвивати напрямок танатопрактики, з чого починали? Чи є в Україні відповідні навчання?
В Україні немає. Я зв’язувався з фахівцями з-за кордону, у яких я купував навчальні відеоуроки, і вже по відеоуроках відточував свої навички, самостійно, безпосередньо на роботі. Я вчився, вчуся і далі буду вчитися.
Яких навичок потребує ця сфера?
Навичок насправді дуже багато, оскільки це робота з тілом. Хоч-не-хоч, але анатомію ти мусиш розуміти, незалежно від того, чи маєш ти медичну освіту, чи ні. Зараз я уже поширюю свої знання, бо бачу, що дуже багато людей хочуть працювати в цій сфері. Однак я думаю, що 90% людей все-таки не розуміють, наскільки ця робота є, скажімо так, специфічна. Можливо вони морально готові, але до того моменту, поки не почнуть там працювати.
Це індивідуальні навчання чи, можливо, ви організовуєте курси для певної кількості людей?
Ми мали запускати курс, набирали групу, але через форс-мажорні обставини з партнером, на жаль, змушені були все відмінити і зараз, на жаль, є навчання лише у форматі відеоуроків.
Розкажіть, як ви готуєтеся до роботи і як поетапно відбувається підготовка тіла до поховання?
В мене робота починається з круасана і кави. Це моя основна традиція і підготовка. Я пояснюю, чому. Якщо працювати на голодний шлунок з клієнтом, назвемо так, відчувається специфічний запах. Хоч-не-хоч, але ти відчуваєш присмак того запаху в роті. Тому на голодний шлунок я не працюю ніколи. А підготовка тіла залежить від складності випадку. Якщо це проста бальзамація і класична підготовка, яка займає від години до двох, то це простий варіант. Але бувають складні випадки, до прикладу, після ДТП. Тоді підготовка може займати декілька годин і більше. Тобто все залежить від складності випадку. Обов’язково потрібне захисне спорядження. Бо бувають різні люди, буває робота з ВІЛ-інфікованими, з гепатитом B і C. Тому до роботи завжди треба підходити відповідально, і навіть якщо немає підозри на важкі хвороби, все одно перш за все має бути спорядження.
Пам’ятаєте першу людину, яку ви готували до поховання як танатопрактик?
Так, я пам’ятаю першого клієнта, з яким мені довелося працювати. Мене не попереджали, що тіло може після смерті видавати певні звуки. Пам’ятаю, як при переміщенні тіла на стіл був характерний звук. Я налякався, оскільки мене ніхто не попередив, що таке може бути. Зараз мені смішно це згадувати, але тоді було далеко не до сміху.
Наскільки активно люди звертаються до вас за цими послугами?
Я в основному працюю в межах Дрогобицького району, а як часто – це нестабільні виклики. Мені можуть зателефонувати як зранку, так і вночі, бо біда не вибирає, коли прийти. Як правило, люди звертаються додатково, коли хочуть, щоб тіло виглядало пристойно, або коли йому кілька днів. Тіло, самі розумієте, змінюється за цей період часу. Люди до мене звертаються, щоб тіло виглядало максимально наближено до життєвого вигляду.
Чи є ця послуга затребувана? Адже Дрогобиччина не надто велика.
У Дрогобичі – так. Як ви звернули увагу, це не дуже велике місто, але роботи тут вистачає на кожен день. Я вже мовчу про більші міста. Тому і багато людей звертаються із запитами на навчання, спеціалістів катастрофічно не вистачає. Не вистачає через те, що ця професія не є легалізованою, і люди не мають де вчитися. В моєму випадку, я вже працював у морзі, почав вкладати в свій саморозвиток. Але якщо людина приходить з вулиці, то вона не має можливості навчатися.
Як ваші рідні відреагували спочатку на те, що ви стали помічником судово-медичного експерта, а згодом зайнялися танатопрактикою?
Мама спочатку була в шоці. Мама все-таки бачить у мені дитину, каже: «був спокійний хлопчик, який знайшов собі спокійну роботу». З часом рідні адаптувалися і прийняли мій вибір. Вони задоволені тим, що я знайшов себе. Я думаю, це головне.
З якою віковою категорією найчастіше доводиться працювати?
Найчастіше це люди вікової категорії 50+. Найважча робота з дітьми. Бо до смерті дорослих ще можна морально підготуватися, а діти – це інше. Але я розумію, що не маю права піддаватися емоціям, бо це впливає на роботу і стан родичів.
Ваша робота все ж пов’язана з людським горем і болем, як ви даєте раду емоціям?
Я навчився відділяти емоції від роботи. До мене потрапляли і знайомі, і люди, з якими я буквально вчора говорив. Я просто ставлю межу, виключаю емоції і працюю. Я вважаю, що це і є рівень професіоналізму – вміти відділяти особисте від роботи.
Що для вас ваша робота?
Я не отримую задоволення від процесу, але отримую від результату. Я вважаю, що роблю благе діло, допомагаючи людям.
Нещодавно ви запустили виробництво косметики. Розкажіть детальніше про її особливості і виробництво.
Виробництвом почав займатися буквально кілька тижнів тому. В Україні такої танатокосметики майже немає. Ця косметика містить компоненти, які не дають обличчю змінюватися. Це як бальзамування, але косметичне. У складі є речовини, які не дають обличчю видозмінюватися. Якщо звичайна косметика лягає поверхнево, то танатокосметика – впитується в шкіру, тож допомагає зберігати вигляд тіла. Зі мною в команді є люди, які допомагають розвивати цей напрямок.
Чи змінилося ваше ставлення до життя і смерті, коли почали працювати в цій сфері?
Так, я зрозумів, що життя набагато швидкоплинніше, ніж здається. Я почав більше цінувати час і не відкладати справи на потім.
Які стереотипи найчастіше є у людей про вашу роботу?
Людей шокує мій молодий вік. Люди очікують побачити людину старшого віку, близько 60 років, з запахом перегару. Вони шоковані, що молода людина пішла на таку роботу. Це стереотипи, які я намагаюся ламати. Загалом люди реагують адекватно, але думки бувають різні. Я веду соцмережі, хочу донести людям, що не потрібно боятися смерті, тому що це є природньо, не потрібно на цьому зациклюватися. Треба жити, працювати, розвиватися.