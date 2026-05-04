28-річний танатопрактик і медбрат судово-медичної експертизи з Дрогобича Олег Карпа, який нещодавно встановив світовий рекорд у категорії боді-арт, розповів ZAXID.NET про свою професію, роботу з тілом після смерті, розвиток танатопрактики в Україні та захоплення татуюванням. Чому він обрав цю сферу, як реагують люди та що насправді стоїть за його роботою – читайте в інтерв’ю.

Як у вас виникла ідея робити татуювання кісток?

Це все починалося з ідеї кисті. Але я не з тих людей, щоб забивати лише одну кисть, і ми з тату-майстром розробили рукав. Далі в мене з’явилося татуювання на другій руці, і щоб воно виглядало в одному стилі, ми зробили перекриття. А там уже пішли обидві руки, далі – торс. У процесі я дізнався, що є такий рекорд, і подумав: а чому б і ні.

Коли зробили перше татуювання і скільки часу тривав процес до встановлення рекорду?

До цього рекорду процес тривав приблизно п’ять років. Перше татуювання в цій стилістиці я зробив п’ять років тому. Зараз я наближаюся до завершального етапу татуювань.

Що плануєте ще зробити?

Зараз ми з тату-майстром з’єднуємо загальну картину, заповнюємо вільні місця. Найскладніші зони – це пахви. Вони одні з найнеприємніших, але краса потребує жертв. Стараємося завершити загальний концепт і зробити все гарно.

А які ще ділянки були найболючіші?

Там, де найбільше нервових закінчень: фаланги пальців, пальці на ногах, підборіддя, де шкіра тонша.

Чи можете оцінити болючість за шкалою від 1 до 10?

На ногах, на пальцях, – десять із десяти. На руках – більш терпимо, в середньому п’ять. На фалангах – сім. А борода, думаю, тверда дев’ятка.

Обличчя ви вирішили залишити чистим чи ще маєте плани?

Обличчя я, принаймні зараз, залишаю чистим, оскільки пообіцяв мамі його не чіпати, тому не чіпаю.

Як мама відреагувала на ваші тату?

Мама любить татуювання. Каже, що їй подобається, але не думала, що буде в таких масштабах. Каже: була біла дитина, а стала наполовину темношкіра. Мама є мама (сміється).

Ви весь час працювали з одним тату-майстром?

Ні, з трьома. Перший – з Дрогобича, Іван Зима. Другої майстрині вже, на жаль, немає в живих. Третій – Тарас Бойчук зі Львова, з ним я працюю зараз.

Чи рекорд Zombie Boy став для вас прикладом?

Спочатку я думав, що я перший у цій стилістиці, але виявилося, що ні. У нас стилістика все ж відрізняється: у нього була інша мета і техніка. Але не буду брехати – щось я в нього для себе підгледів.

А чому саме кістки вирішили набивати?

Мене завжди приваблювала така естетика. Хотілося чогось незаїждженого. Левів і тигрів теж маю, але хотілося чогось більш оригінального. Я вважаю це нейтральним стилем.

Чи пов’язані татуювання з вашою професією?

Частково так. Татуювання на спині були пов’язані з діяльністю, а кістки – це збіг.

Чому для вас було важливо саме анатомічну деталізацію відтворити?

Хочу, до речі, акцентувати на тому увагу, бо дуже багато людей мені писали з того приводу. Частина татуювань у мене справді анатомічна, інша – естетична. Для мене це більше про візуальне задоволення.

Чи мають для вас татуювання символічне значення?

Деякі мають символічне значення для мене, але більшість – це естетика. Як я казав раніше: це як худі, який завжди з тобою і ніколи не набридає.