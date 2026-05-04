Обшуки відбувалися за місцем проживання фігурантів, у службових приміщеннях

У понеділок, 4 травня, правоохоронці провели масштабні відпрацювання серед посадовців ТЦК, викривши численні факти корупції. Загалом задокументовано порушення, пов’язані з незаконним збагаченням та недостовірним декларуванням, на суму близько 92 млн грн. Про це повідомила Нацполіція.

Слідчі дії охопили як чинних, так і колишніх посадовців керівної ланки. У межах розслідувань провели понад 40 обшуків у 16 регіонах країни – за місцем проживання фігурантів, у службових приміщеннях та транспорті.

Під час обшуків вилучили значні активи, зокрема автомобілі різних марок, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, а також документацію і чорнові записи. Серед знайдених паперів – договори, які можуть свідчити про спроби легалізації незаконно отриманих грошей.

У Нацполіції уточнили, що серед фігурантів — начальник районного ТЦК в Одесі, який, за даними слідства, під час перебування на посаді набув активів більш ніж на 45 млн грн. Також зафіксовано значні розбіжності між задекларованими статками та реальними активами інших посадовців: у одного з них – близько 10 млн грн, у ще одного — понад 6,6 млн грн.

Окрім кримінальних проваджень, правоохоронці склали понад 150 адміністративних протоколів, пов’язаних із корупційними правопорушеннями. Йдеться про порушення вимог фінансового контролю, конфлікту інтересів та обмежень щодо сумісництва.

У Нацполіції наголошують, що такі заходи мають системний характер і спрямовані на очищення сфери комплектування від зловживань, а також на відновлення довіри до інституцій, які відіграють важливу роль в умовах війни. Досудове розслідування триває, правоохоронці продовжують збір доказів для подальшого оголошення підозр причетним посадовцям.

