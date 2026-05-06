48% респондентів погодилися на більші податкові навантаження

48% українців готові погодитися на підвищення податків, якщо це дозволить зберегти фінансову підтримку від міжнародних партнерів. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані у середу, 6 травня.

Учасникам дослідження запропонували обрати між двома варіантами розвитку подій. Перший передбачає виконання всіх вимог західних партнерів, що забезпечить фінансування оборони та соціальних витрат, але вимагатиме підвищення податків. Другий варіант – відмова від непопулярних рішень, збереження поточного рівня податків, але з ризиком нестачі коштів для армії та виплат.

За результатами опитування, 48% респондентів підтримали перший сценарій, погодившись на більші податкові навантаження. Водночас 30% виступили проти підвищення податків навіть за умови можливих фінансових труднощів для держави, ще 22% не визначилися зі своєю позицією.

Таким чином, приблизно кожен третій українець не готовий до зростання податків, навіть якщо це може вплинути на фінансування оборони чи соціальної сфери.

Тим часом Європейський Союз посилює вимоги до України щодо проведення реформ у межах отримання макрофінансової допомоги на суму близько 90 млрд євро. Зокрема, йдеться про запровадження змін у податковій сфері, які можуть бути непопулярними серед населення та бізнесу.

Та українська влада наразі не погоджується з окремими пропозиціями Брюсселя щодо підвищення податків. 19 квітня стало відомо, що введення податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців наразі вдалося відкласти.