У Тернополі внаслідок російського обстрілу 1 травня знищено м’ясне виробництво компанії «Агровіта». Про це підприємство повідомило 6 травня. Удар припав на виробничі цехи та офіс.

Попри масштабні руйнування, жертв серед працівників немає. Водночас є поранені, зокрема, керівник підприємства Роман Процик.

Перший удар припав саме на офіс / Фото «20 хвилин»

«Найголовніше – всі люди залишилися живими. Це найбільша цінність. Окрема подяка працівникам підприємства та співробітникам поліції, які, ризикуючи власним життям під час повторних ударів, врятували керівника підприємства та оперативно доправили його до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що під час атаки більшість працівників перебували у підвальному приміщенні, де якраз обідали, що й допомогло уникнути жертв. Однак частина людей все ж постраждала від ударної хвилі та уламків скла.

Найбільше постраждала зона пакування продукції / Фото «20 хвилин»

Масштаби руйнувань

Найбільших руйнувань зазнала зона пакування – обладнання та приміщення там повністю знищені. Значно пошкоджено також обвалочний цех – після влучання в дах впало перекриття. Пошкоджено й інші будівлі на території підприємства.

Крім того, зруйновано приміщення, яке «Агровіта» здавала в оренду компанії «Тортіно», – разом із продукцією орендаря. Тож внаслідок атаки постраждали одразу два цивільні харчові підприємства.

Оцінка збитків

Попередньо, лише втрати обладнання оцінюють у близько 400 тисяч євро, а загальні збитки можуть сягати до мільйона доларів.

Наразі двоє працівників, включно з директором, перебувають у лікарні. Підприємство повністю зупинило роботу і не має інших виробничих майданчиків.

У компанії розповіли, що планують поступово відновлювати виробництво – спершу розчистити територію, відремонтувати дах і відновити електропостачання. Роботи проводитимуть власними силами. Страхування не покриває збитків від бойових дій, тому компенсації не передбачено.

Працівники підприємства самостійно ліквідовують наслідки атаки / Фото «20 хвилин»

Зауважимо, що «Агровіта» працює у Тернополі з 1995 року, офіційно зареєстрована у 2002-му. Підприємство постачає продукцію у західні та центральні області України та має близько 90 працівників.

Додамо також, що внаслідок російської атаки по Тернополю 1 травня було також знищено будівлю флагманського магазину мережі будівельних супермаркетів ARS.ua.