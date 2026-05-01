Святий отець причащав вірян під звуки вибухів

У п’ятницю, 1 травня, у Тернополі під час масованої атаки БпЛА в Архикатедральному соборі непорочного зачаття пресвятої Богородиці (УГКЦ) продовжували богослужіння. Під час онлайн-трансляції було чутно вибухи та роботу ППО.

На відео видно, як священник проводить причастя для парафіян. У цей час лунають звуки вибухів, однак причастя продовжується. Публікація відео спричинила хвилю обговорень і критики в соцмережах.

Згодом священник вийшов до людей і повідомив, що місто – під обстрілом.

«Лунають вибухи, тому кожен приймає рішення, але я думаю, що в храмі безпечніше. Тому прошу спустися в крипту. Там можна також молитися на вервиці. Або підіть в якесь інше безпечне місце, пам’ятаючи про правила безпеки і з повагою один до одного, зберігаючи мир і спокій», – закликав святий отець.

Після його слів частина парафіян покинула храм, інші залишилися в приміщенні церкви й не спустилися в крипту. ZAXID.NET звернувся за коментарем до Тернопільсько-Зборівської архиєпархії щодо цієї ситуації.

Близько 17:00 на сторінці Архикатедрального собору у фейсбуці опублікували коментар щодо цієї ситуації. Зазначили, що літургія почалася ще до початку тривоги, а коли вже було чутно вибухи, священник тричі попередив про небезпеку.

«Це попередження прозвучало одразу після початку вибухів, а також повторно після читання Євангелія та після завершення богослужіння. Всі охочу пішли в укриття. Після завершення служби духовенство залишилося разом із вірними, аби надалі дбати про їхню безпеку та підтримку. Ще до завершення повітряної тривоги люди приходили до церкви, щоб молитись, а також для того, щоб знайти безпеку в укритті храму», – йдеться у повідомленні.