Дрон-імітатор «Пародія»

Під час атаки на Київську область 2 травня російські окупанти масовано застосували дрони-імітатори «Пародія». Про це повідомив у неділю, 3 травня, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Безкрестнов.

За словами військового, атака дронів на Київщину мала нетипову тактику. Зокрема, у кількох районах мешканці помітили БпЛА незвичайного вигляду.

«Противник, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував БПЛА імітатори “Пародія”. Саме його й бачили мешканці країни. Завдання такого БПЛА – відвертати увагу нашої ППО, тому десятки таких БПЛА кружляли над нашою територією», – повідомив Сергій Безкрестнов.

Він повідомив, що дрони такого типу летять у небі за спіральною траєкторією.

Безкрестнов додав, що під час атаки на Київщину у військових була підозра, що росіяни застосували копію дрона українського виробника. Втім, ця інформація не підтвердилася.